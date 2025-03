Tvzap.it - Incendio al centro commerciale: panico e gente in fuga (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

alin– Un vastosi è sviluppato oggi, lunedì 17 marzo 2025, intorno alle 11.30, al civico 7 di via Cavour all’interno delCavour di Pomezia, dove all’interno c’è anche il supermercato Conad. L’allarme è scattato subito e sul posto sono intervenute prontamente diverse squadre dei vigili del fuoco, supportate da una task force di forze dell’ordine per gestire la situazione. ( dopo le foto)Leggi anche: Cinema in lutto, addio alla famosa attrice: indimenticabile in quel ruoloLeggi anche: Campi Flegrei, l’avvertimento di Mario Tozzi gela tuttialinAncora un pericolososi è sviluppato nella mattina del 17 marzo a Pomezia, in via Cavour 7 in un