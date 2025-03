Thesocialpost.it - In volo verso gli Stati Uniti ha un attacco cardiaco: salvata da un giovane medico italiano

Undiretto ad Atlanta si è trasformato in un’emergenza medica quando una donna di 59 anni ha iniziato a manifestare forti dolori al petto e difficoltà respiratorie. A prestarle soccorso è stato Nicolò Valentini, undi 27 anni, originario di Taranto, che si trovava a bordo. Laureatosi lo scorso luglio in Medicina all’Università Magna Grecia di Catanzaro, non ha esitato un attimo nel mettersi all’opera. “Non ho pensato a nulla in quel momento, solo che dovevo fare presto”, ha raccontato.Utilizzando gli strumenti disponibili nella cassetta del pronto soccorso dell’aereo, ilha controllato i parametri vitali della donna, identificando rapidamente un. Grazie ai farmaci presenti a bordo, è riuscito a stabilizzare la situazione, monitorandola per tutto il resto del viaggio.