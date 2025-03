Gamberorosso.it - In Puglia c’è un bar dove sembra di essere ancora negli anni Sessanta

Fare un viaggio nel tempo è un sogno che tutti abbiamo fatto almeno una volta nella vita. Ci consola però sapere che, in un certo senso, lo possiamo fare attraverso i sapori, la musica, le mode e i racconti. È un po' quello che succede in un paesino pugliese, a Carovigno in provincia di Brindisi,c’è un bar in cui il tempoessersi fermato agli. Si tratta di Picci Bar, aperto quattrofa da Pierangelo Oliva, un punto di ritrovo per chi ama bere bene, ascoltare buona musica e vivere la comunità a 360 gradi.L’idea del political barL’ispirazione per il Picci nasce nel 2018 quando Pierangelo chiude definitivamente Torre Regina Giovanna, un luogo che ha fatto la storia in tutta la zona con i suoi grandi eventi musicali e culturali. Proprio da qui parte l’idea di creare un political bar, sfruttando la particolarità della posizione del locale, situato al di sopra del vecchio partito comunista di Carovigno.