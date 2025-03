Ilgiorno.it - In partenza sei incontri dedicati ai giovani. Riservati a chi non studia e non lavora

Seigratuiti di accompagnamento alla scoperta delle proprie potenzialità per inserirsi nel mondo del lavoro. Al via un percorso gratuito per idel rhodense con meno di 34 anni che nonno e nonno. Organizzato da Young at Work, nell’ambito del progetto Change your MindSet realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo, il percorso di seicon cadenza settimanale partirà il 28 marzo e si svolgerà allo lo Spazio Mast di Rho, in via San Martino 22. Gli, di due ore ciascuno, saranno incentrati sulla messa a fuoco delle proprie capacità, dei desideri e dei progetti per il futuro. Per partecipare occorre fissare un colloquio con Arianna Fumagalli, A&I, scrivendo a [email protected] o telefonando allo 340-8868408. Ro.Ram.