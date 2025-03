Ilrestodelcarlino.it - In memoria di Marco Biagi

"Anche quest’anno vogliamo ricordare la figura dinel 23esimo anniversario della sua tragica scomparsa" annuncia Filippo Diaco, presidente del Circolo Acli. L’appuntamento è oggi alle 18 alla sede provinciale Acli in via lame 116, con Lorenzo, figlio del giuslavorista assassinato dalle Brigate Rosse e Chiara Pazzaglia, presidente provinciale Acli. In questa occasione sarà proiettato il antprima il docufilm di Massimo Esposito ’Not down’, sul tema del lavoro delle persone disabili. In seguito saranno mostrati al pubblico i disegni preparati dai bambini del doposcuola dell’Istituto comprensivo 20 e alcuni passi tratti dagli scritti del professore saranno letti dai rappresentanti delle associazioni Adoremus, Angsa Bologna, Ceps e Grd.