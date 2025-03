Ilrestodelcarlino.it - In memoria di Marco Biagi. “Lottò per includere i fragili”

Bologna, 17 marzo 2025 – “La leggeha creato posti di lavoro qualificati. Definirla precarizzante non rende giustizia alla sua”. Così Lorenzo, 36 anni, figlio di, giuslavorista assassinato dalle Nuove Brigate Rosse la sera del 19 marzo 2002 di fronte al portone della sua casa in via Valdonica 14. Partendo dall’esperienza di un “uomo che ha perso il papà, il giorno della Festa del papà”,‘junior’ parla di lui durante l’evento “Ricordando”, nella sede di Acli: “Metteva al centro la persona. È stato il precursore di nuovi diritti per i più”, dice. Quella sera Lorenzo aveva 13 anni ed era appena tornato da una gita a Mantova con la scuola: “Alle mie nipoti cerco di spiegare che nonnova in bici per il cielo ed è sempre presente, anche se non fisicamente”, dice.