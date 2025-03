Gqitalia.it - In difesa di The Electric State

Leggi su Gqitalia.it

Rotten Tomatoes e Imdb non lasciano dubbi: Theha ricevuto un'accoglienza a dir poco feroce. Eppure a me pare che i miei occhi e le mie orecchie si siano imbattuti in ben peggio su Netflix e altrove. Come può essere cestinabile senza possibilità di salvataggio un film a cui un creatore di mondi grafici come Simon Stålenhag, già ispiratore della serie Tales from the Loop, ha dato l'ok? Ci hanno mai deluso così tanto i fratelli Russo? Ma poi. cosa si può avere da ridire sul cast di cui sopra? Nulla, sulla carta, odora di flop, eppure i primi dati sono tremendi.Ieri mi ci sono messa e l'ho fatto in fase post prandiale, quella in cui ti prende la sonnolenza e quindi è più facile misurare quanto una cosa finisca per interessarti o meno. All'inizio ero perplessa, poi mi sono anche commossa (per altro con l'aiuto dei classici super banger infilati ad arte nelle scene più importanti).