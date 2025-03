Ilfattoquotidiano.it - Imperia, negata al Pd la sala comunale per una conferenza stampa: “Democrazia sospesa, credono di essere a Villa Ninina”

Niente, all’interno del Palazzo, al Partito democratico. I quattro consiglieri dem disi sono visti rifiutare dal presidente del Consiglio, Simone Vassallo, laCommissioni per unasul bilancio del Comune. “L’utilizzo degli spazi comunali” ha scritto l’esponente di Forza Italia “non è concesso ai consiglieri per tale finalità, mentre è prassi consolidata che iniziative di questo tipo vengano fatte presso le sedi dei rispettivi gruppi”. Per tutta risposta i quattro (Ivan Bracco, Loredana Modaffari, Daniela Bozzano e Lucio Sardi) hanno organizzato il puntosui gradini del Comune.“Purtroppo nella nostra città lada tempo – ha commentato Bracco – probabilmente in questo caso hanno confuso il Palazzocon“.