Impallomeni punge | Inzaghi? Bravo ma anche fortunato Si sta riprendendo una cosa

di Redazioneha commentato la vittoria dell’Inter a Bergamo con l’Atalanta: le dichiarazioni dell’ex calciatore sul momento dei nerazzurriparlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano. Tra i temi discussi non poteva mancare ovviamente quello relativo ad Atalanta Inter, con la squadra di Simoneuscita vittoriosa dal Gewiss Stadium. Il commento del giornalista dopo il successo della squadra nerazzurra contro Gasperini:LA VITTORIA- «E’ forte ma non definitiva. Avrà un ciclo importante ora, molto difficile., si staquello che il primo anno ha perso. Radu ha fermato il Napoli, ho pensato ‘Vuoi vedere’ che ha lanciato l’Inter stavolta per il titolo? Ha le sue ragioni ma non sono i motivi per cui ha perso» le parole diche ha commentato così il pareggio del Napoli a Venezia e la vittoria dei nerazzurri a Bergamo.