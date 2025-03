Abruzzo24ore.tv - Imminente ondata di gelo: prepararsi a un brusco calo delle temperature

Roma - Un'improvvisa irruzione di aria fredda porterà un drastico abbassamentoin tutta Italia, con possibili nevicate a bassa quota e gelate tardive, mettendo a rischio l'agricoltura e causando disagi diffusi. Dopo un periodo caratterizzato dainsolitamente miti, l'Italia si prepara ad affrontare un repentino ritorno dell'inverno. Secondo le previsioni meteorologiche, una massa d'aria fredda proveniente dall'Europa orientale investirà il nostro Paese, causando untermico e riportando condizioni climatiche tipicamente invernali. Lesubiranno una diminuzione significativa, con valori che scenderanno al di sottomedie stagionali. In particolare, si prevedono gelate notturne anche in pianura, con minime che potrebbero raggiungere lo zero termico o scendere sotto di esso.