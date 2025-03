Superguidatv.it - Imma Tataranni 5 si farà? Sarà l’ultima stagione. Vanessa Scalera: “Girerò la quinta stagione, poi basta. So che mi mancherà”

5 si? Si è conclusa ieri sera, domenica 16 marzo 2025, la quartadella serie tv di successo che vede protagonistanel ruolo di sostituto procuratore di Matera. Tutti ora si chiedono se ciunadella fortunata serie tv in onda su Rai 1 e soprattutto sedella serie.5 si. ParlaLa fiction di Rai 1 – tratta dai romanzi di Mariolina Venezia – che segue le vicende del sostituto procuratore di Matera, ruolo interpretato dall’attriceavrà unae ultima. A lasciare intendere in una recente intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano è la stessa attrice, che a quanto pare ha parlato della possibilità di un ritorno della fiction con5: “Abbiamo ultimato la quarta, e io pensavo di chiudere qui, ma poi Moira, la mia manager, mi ha detto: ‘Facciamo unae salutiamo in grande stile'”.