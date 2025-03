Iltempo.it - iltempodioshø

Leggi su Iltempo.it

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di lunedì 17 marzo 2025. Steve Witkoff, inviato di Trump per il Medioriente, ha incontrato Putin a Mosca e non ha dubbi: “Penso che i due presidenti avranno una discussione davvero buona e positiva in settimana”.