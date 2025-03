Lettera43.it - Ilenia Ruggeri è la nuova direttrice generale di Sanpellegrino

Leggi su Lettera43.it

è stata nominatadi. L’azienda, una tra le più grandi in Italia nel settore delle acque minerali e delle bibite analcoliche, ha scelto la manager che è all’interno del Gruppo Nestlé dal 2002.Chi èClasse ’71,è nata a Como e vanta una lunga esperienza nel settore. Ha lavorato 4 anni in Avon Cosmetics. Poi è entrata nel Gruppo Nestlé nel 2002 e ha lavorato per Nestlé Purina per circa 15 anni. Poi è passata innel 2016, assumendo l’incarico di international marketing director. Nel 2020 è stata poi nominata head of marketing e innovation. Ora si occuperà dei brand San Pellegrino, Acqua Panna e delle bibite, ma anche di Levissima e dei marchi legati agli aperitivi analcolici.Articolo completo:è ladidal blog Lettera43