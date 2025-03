News.robadadonne.it - Ilaria D’Amico: “Più fragile dopo la morte di mia sorella” e l’amore (giudicato) per Buffon

è stata ospite nello studio di Francesca Fialdini per la prima puntata di Da noi. A ruota libera, domenica 16 marzo, raccontandosi a tutto tondo: dal matrimonio con Gigi, nel 2024,10 anni di amore fino al profondo dolore per la perdita, nel 2021, dellaCatia.“Me ne ha fatte cinque” ha rivelato più volte la giornalista, riferendosi alle proposte di matrimonio ricevute dall’ex portiere di Juve e Nazionale: “La prima volta mi ha chiesto di sposarlo via sms da Parigi – disse tempo fa ospite di Fabio Fazio – Giocava al Psg e una mattina, alle 5.30, mi scrive ‘Ma io e te non ci sposiamo?'”.Quella vera, però, è arrivata a Parma, in un periodo chedescrive come difficile: “Facevo avanti e indietro tra Roma-Milano-Parma. Mi fermo con lui a Parma un lunedì.