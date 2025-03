Ultimouomo.com - Il wrestling sta tornando di moda

Chi ha vissuto da ragazzino i primi anni Duemila alcuni nomi non li dimenticherà mai. John Cena, Rey Mysterio e Undertaker. Fra il 2002 e il 2007 l’Italia fu invasa dai contenuti e dai prodotti delamericano firmato WorldEntertainment, WWE. Questa forma spettacolare di lotta (o violenta di spettacolo) era già arrivata nel nostro Paese in precedenza. Molti ricordano ancora le gesta del baffo biondo di Hulk Hogan raccontate da coach Dan Peterson, ma quanto successo in quei 4-5 anni fu impensabile.Dopo che Italia 1 iniziò a trasmettere SmackDown, lo show del venerdì sera negli Stati Uniti, arrivarono gli zaini, i biscotti, i cappelli, le maschere del. Oltre, ovviamente, ai videogiochi e le figurine; o meglio, le lamincards, carte di plastica rigida con le immagini stampate sopra.