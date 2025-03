Ilnapolista.it - Il Var è tecnologia e la tecnologia porta lacrime, come sanno i disoccupati sostituiti da macchine (El Paìs)

Eltorna ancora sul dibattito filosofico scatenato dal rigore di Julián Alvarez. Lo fa con Natalia Junquera. “Colpisce la palla due volte? Era in gioco ed è stato toccato una seconda volta dopo essere stato calciato? Leonardo Di Caprio avrebbe trovato posto sulla zattera del Titanic? La Monna Lisa è triste, felice o rassegnata? Misteri di cui discutere per tutta la vita”.Ma il punto ovviamente è un altro: “sarebbe stato meglio che quel rigore Julián Alvarez lo avesse calciatoha fatto Vinicius prima dei supplementari, tirando la palla su Marte. Si digerisce sempre meglio ciò che si comprende: l’errore umano. Ciò che l’occhio vede e ciò che il cuore comprende. Queste sono le distanze gestibili della misericordia e della pace interiore”.“Prima che il Var arrivasse negli stadi, la cosa peggiore che potesse capitarti in una partita di calcio era che l’avversario segnasse all’ultimo minuto, lasciandoti bloccato all’altare.