Il trionfo del Newcastle non è una favola sportiva, è costruito con i soldi arabi (Telegraph)

Ilcon Oliver Brown commenta la vittoria delin finale di Carabao Cup, sconfitto il Liverpool 2-1. Durante i festeggiamenti, “uno il cui volto non è stato inquadrato è stato Yasir Al-Rumayyan, l’uomo che, come presidente del fondo sovrano da 720 miliardi di sterline dell’a Saudita, aveva reso possibile tutto questo. Ma era lì in campo alla fine, a sollevare il primo trofeo calcistico inglese“.Leggi anche: Il gol di Chiesa non basta al Liverpool, ilsaudita vince il suo primo trofeo: Liverpool sconfittoUn trofeo inglese sollevato da un saudita. Brown lo ricorda:“Ildelè, a prima vista, la storia più edificante. Il sottotesto meno sano era che questo risultato era stato, inevitabilmente, progettato a Riyadh. L’impresa delnon è certo di una purezza incontaminata.