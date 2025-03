Lanazione.it - Il tricolore per sensibilizzare sulla risorsa acqua

Ildella bandiera italiana perl’opinione pubblicagestione responsabile delle risorse idriche. Domani, al calar della notte, in Val di Magra le idrovore “Forlino” di Luni Mare e “La Turbina” di Marinella si illumineranno di verde, bianco e rosso creando riflessi sull’e sulle strutture. In questo modo il Consorzio del Canale Lunense, gestore dei due impianti, partecipa a “Bagliori nella notte”, evento promosso dall’Associazione nazionale bonifiche irrigazioni. "L’iniziativa – spiega Francesca Tonelli, presidente di Anbi Liguria e del Lunense – sottolinea il ruolo fondamentale e spesso invisibile delle opere idrauliche. Le idrovore, infatti, operano quotidianamente come silenziose sentinelle per prevenire allagamenti e garantire una gestione sostenibile dell’".