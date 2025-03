Ilgiorno.it - Il tragico 2020 e i camion carichi di bare: cinque anni dopo Bergamo racconta la lotta al Covid

- Il giorno del ricordo. Ada quel, quando il mondo intero si trovò a vivere l’esperienza della pandemia da-19, il Comune di– territorio italiano più colpito, simbolo in Italia e all’estero di un’eroica capacità di resistenza e resilienza – ricorda domani, Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus, la tragica immagine deimilitari in processione a trasportare i defunti dal Cimitero Monumentale del capoluogo orobico verso altre mete per la cremazione. ‘La memoria e la scoperta’ è il titolo del percorso scelto dall’Amministrazione comunale per celebrare quei drammatici mesi. Alla presenza del ministro alla Disabilità Alessandra Locatelli, le celebrazioni toccheranno tre luoghi simbolo. Si parte alle 10 dalla chiesa di Ognissanti al Cimitero Monumentale.