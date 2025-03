Liberoquotidiano.it - "Il traghettatore della Juve è lui, poi il grande nome in panchina": Thiago Motta, è finita?

I nomi per la successioni insono già stati scelti e sono quelli di Roberto Mancini, Stefano Pioli, Gian Piero Gasperini, Xavi e Tudor. Ma in casasi punterà a finire la stagione con, nonostante un suo proseguimento di percorso sullabianconera dall'estate sia praticamente impossibile. L'italo-brasiliano continuerà fino a giugno per questioni di bilancio, che vengono ritenute prioritarie rispetto a quelle tecniche. Una mancata qualificazione in Champions costringerebbe a rivedere i piani di mercato e, soprattutto, esporrebbe al rischio di un aumento di capitale, eventualità vista come il demonio secondo Tuttosport.deve però convivere con le voci sempre più pressanti di esonero in caso di altri passi falsi, come un k.o. contro il Genoa nella prossima giornata di campionato.