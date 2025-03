Ilfattoquotidiano.it - Il testamento di Gene Hackman: eredità da 80 milioni di dollari alla moglie Betsy Arakawa (che è morta). “Il patrimonio andrebbe ai tre figli non nominati”

Colpo di scena, ma nemmeno tanto. Idinon sononelda 80didell’attore di Hollywood, trovato morto lo scorso 26 febbraio. Ilè stato reso pubblico e dalle carte emerge che il due volte premio Oscar ha lasciato l’intero. Ma la consorte, che aveva sposato da 30 anni, è stata trovatainsieme all’interprete di “Il braccio violento della legge” nella loro casa di Santa Fe nel New Mexico.Le autorità di polizia ritengono chesia deceduta l’11 febbraio dopo aver contratto un virus raro, circa una settimana primamorisse per cause naturali. La coppia è stata trovatain stanze separate della loro casa (valutata 4di) a Santa Fe il 26 febbraio.è stata trovata in bagno con pillole sparse nelle vicinanze, mentreera nel retro della casa, con i pantaloni della tuta e pantofole, con il suo bastone e gli occhiali da sole accanto.