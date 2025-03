Quotidiano.net - Il telepedaggio. Così è cambiata la mobilità auto

Leggi su Quotidiano.net

NEGLI ULTIMI ANNI laaziendale e privata ha subito un profondo cambiamento, spinto dalla necessità di soluzioni integrate e digitalizzate. Ma anche dal valore della sostenibilità. In scia a questa direzione il gruppo Unipol ha dato vita a diversi ecosistemi di servizi con l’obiettivo di offrire un unico punto di contatto per una gestione completa e innovativa della. Nell’ambito degli ecosistemi Mobilty e Tech&Pay operano realtà come UnipolRental (noleggio a lungo termine), UnipolGlass (riparazione e sostituzione cristalli) e UnipolTech, società tecnologica orientata all’innovazione e focalizzata su telematica e, che poco più di due anni, dopo la liberalizzazione del settore imposta dall’Europa, ha lanciato sul mercato il servizio diUnipolMove, fondamentale per offrire un’alternativa competitiva.