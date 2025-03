Il team dell’Hotel Caruso accanto ai The Greeners per ripulire  la spiaggia di Maiori

Leggi su Ildenaro.it

L’ambiente chiama: il, a Belmond Hotel Amalfi Coast, risponde. Ilai “ The” perladiTutela del patrimonio naturale, sostenibilità, rispetto per l’ambiente e per l’ecosistema: sono le parole d’ordine per una valorizzazione del territorio che parte dalla consapevolezza che non può esserci promozione dove mancano protezione e tutela. Un concetto fin troppo chiaro per ildel, a Belmond Hotel Amalfi Coast che, sabato 8 marzo, a partire dalle ore 10, in collaborazione con l’Associazione “The” energica organizzazione molto attiva in fatto di ambiente, ha partecipato alla pulizia delladi. Un giorno non scelto a caso si potrebbe dire, giornata emblematica per le donne e per la natura che, si sa, è una parola declinata al femminile, ma soprattutto una data che è ricaduta nel bel mezzo dei festeggiamenti per il noto Carnevale maiorese caratterizzato da una notevole affluenza di partecipanti, turisti o semplici affezionati.