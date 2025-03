Ilnapolista.it - Il solito Sergio Ramos conquista la prima espulsione in Messico

Nuova esperienza, vecchie abitudini per un intramontabile. Il 38enne difensore spagnolo si è recentemente trasferito inper giocare tra le fila del Monterrey: ha già segnato tre gol in quattro partite, ma nell'ultima si è reso protagonista di una delle sue proverbiali follie. Il fatto è successo nei minuti di recupero della sfida contro il Club Universidad Nacional (Pumas). Il Monterrey conduceva per 3-1 in tutta tranquillità, ma proprio quando la partita stava per finire, l'ex Real e Siviglia è entrato in contatto con Pablo Bennevendo:un'energica spallata, poi un calcio da dietro a palla lontana. Naturale conseguenza il cartellino rosso, valsogli lada quando veste la maglia dei Los Rayados.