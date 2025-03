Bollicinevip.com - Il sogno di Matilde Gnocco tra musica e moda

IlditraUna giovane artista che insegue la sua passione con grintaha 17 anni, vive a Cavarzere, in Veneto, e sogna di entrare nel mondo dello spettacolo. Con i suoi occhi verde chiaro e i capelli castano chiaro, ha una grande passione per lae per il canto, pur essendo aperta anche ad altre opportunità nei settori dellae del cinema. Parla italiano e inglese e sta studiando per diventare estetista, un percorso che le offre un “piano B”, senza mai perdere di vista il suoprincipale.Sei ancora una studentessa? Che cosa stai studiando?«Attualmente sto seguendo un percorso per diventare estetista, una professione che mi appassiona molto. Mi sto dedicando a imparare tutte le tecniche e le competenze necessarie per offrire trattamenti di bellezza e cura della persona, con l’obiettivo di lavorare in un ambiente stimolante e in continua evoluzione».