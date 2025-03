Formiche.net - Il sistema elettrico nazionale e il gioco dell’oca. L’analisi di Biello

Leggi su Formiche.net

Chi l’avrebbe detto: è di qualche giorno fa il primo passaggio normativo con cui l’Italia “battezza” ufficialmente la rinascita del nucleare, in base a un piano che prevede il suo ritorno nel nostro mix energetico nell’arco di dieci anni, con un incremento di quasi 8 GW in venticinque anni.Bisogna risalire al 1985, giusto quaranta anni fa, per trovare un altro Piano(allora si chiamava PEN) con una quota di nucleare al suo interno: era una tecnologia da noi già presente, che conoscevamo piuttosto bene, e la previsione era di realizzarne ancora, per 12 GW in quindici anni.Eppure, tra le due, la previsione di allora rimane la meno azzardata, non foss’altro perché il nucleare di adesso, quello “sostenibile”, non c’è ancora.Nel mezzo, da quel lontano PEN85, abbiamo affrontato due transizioni energetiche, per niente facili, né indolori, di circa vent’anni ciascuna: la seconda ancora in corso.