Il Sindaco Mastella ha incontrato una delegazione di studenti di Ankara

Tempo di lettura: < 1 minutoIlClementeha, stamane nella sala consiliare di Palazzo Mosti, unadi docenti eprovenienti dalla Turchia, accompagnati dal presidente di Sannio Valley, professor Carlo Mazzone. I ragazzi, che studiano in un istituto superiore di, parteciperanno, quale start up impegnata attivamente nel settore dell’informatica e dei nuovi sistemi digitali da impiegare a supporto di enti e imprese, parteciperanno domani al Focus rifiuti/Hackathon edition 2025 in programma domani, con sessioni dalle ore 09,00 alle 18,00, presso Palazzo Paolo V. L'articolo Ilhaunadidiproviene da Anteprima24.it.