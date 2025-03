Anteprima24.it - Il senatore Matera chiama Mastella ma lo vincola al centrodestra

Tempo di lettura: 2 minuti“Puntiamo a conquistare a Palazzo Mosti alle prossime elezioni comunali”. IlDomenicoè stato chiarissimo. Recatosi in visita all’Ospedale San Pio, il rappresentante parlamentare per il Sannio di Fratelli d’Italia, ha rilanciato l’azione del partito all’indomani del Congresso cittadino che ha nominato Francesco Mazzini nuovo coordinatore cittadino.ha descritto così la situazione politica: “Siamo a un punto di snodo e cercheremo di ripartire dalla città, sperando che Benevento possa essere di traino alla provincia e non viceversa. Confidiamo molto nel nostro partito in città”.Sul rapporto con il sindaco di Benevento Clemente, ilè stato altrettanto chiaro: “il nostro orizzonte è il centro destra sia alle provinciali che comunali e su chi vorrà sposare le cause dele le opzioni programmatiche della coalizione”.