Sport.quotidiano.net - Il Sassuolo vince 1-0. La Primavera perde il derby e torna nei guai

1 BOLOGNA 0: Scacchetti; Benvenuti G, Corradini, Di Bitonto, Barani (17’st Benvenuti); Weiss, Lopes, Knezovic (17’st Minta); Bruno; Daldum (30’st Moriano), Vedovati (1’st Frangella). A disp. Viganò, Macchioni, Seminari, Sandro, Tomsa, Cardascio, Parlato. All. Bigica. BOLOGNA: Pessina; Puukko (39’st Amey), Ivanisevic, Tomasevic, Papazov (17’st Baroncioni); Nordvall (1’st Labedzki), Barbaro, Menegazzo; Tonin (23’st Longoni), Ravaglioli, Castaldo (17’st Addessi). A disp. Happonen, Markovic, De Luca, Tomczyk, Zonta, Mazzetti. All. Colucci. Arbitro: Di Mario di Ciampino. Reti: 21’pt Knezovic. Note: ammonito Bruno (S). Dopo due vittorie consecutivea fermarsi il Bologna, che cade al ‘Ricci’ di misura contro ile vede complicarsi i piani di salvezza diretta. Questo perché oltre al ko nel, l’Atalanta, diretta concorrente, batte il Lecce e vola a +7, con i rossoblù agguantati dall’Empoli (anch’esso vittorioso) in zona playout, a sole 8 giornate dal termine del campionato.