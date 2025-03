Sport.quotidiano.net - Il Sant’Agostino sorride con Cazzadore e Iazzetta

3 sanpierana 1 : Costantino, Sarti, Roda, Pinca, Landi, Valesani, Corsi,, Laurenti, Vanzini. A disposizione: Piazzi, Anostini, Masiero, Pellielo, Frignani, Franchi, Cremaschi. All: Biagi SANPIERANA: De Gori, Pungelli, Ponticelli, Arivo, Conficoni, Sylla, Quercioli, Petrini, Chiarini, Pippi, Braccini. A disposizione: Mordenti, Quaranta, Lo Russo, Facciani, Agrillo, Braccini D., Lanzi. All: Barontini Arbitro: Messina di Castellamare di Stabia Marcatori: 7’, 19’ (rig.) Pippi, 43’e 47’ (rig.). Ilvince grazie alla doppietta del ‘solito’e si lascia alle spalle la crisi di risultati. Nel turno casalingo al ‘Renato Caselli’ i ramarri superano la forte formazione romagnola, in una partita che si decide tutto nel primo tempo.