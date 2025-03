Lalucedimaria.it - Il sacrificio di Gesù: Benedetto XVI spiega l’amore totale

Ildisulla Croce rappresenta un vero e proprio cammino di crescita. Questa ascesa, ciXVI parte dale dall’umiliazione per condurci alla gloria del cielo. In questo gesto di amore, la Croce si manifesta come ponte che unisce l’umanità alla grandezza di Dio, aprendo la via della salvezza. . L'articolo IldiXVIproviene da La Luce di Maria.