Laprimapagina.it - Il ruolo chiave di una consulente SEO nel mare del digitale

Leggi su Laprimapagina.it

Se “esserci” sul web è ormai essenziale, il mondosempre più complesso e in mutamento richiede l’esperienza di unaSEO per mantenersi competitivi. Le abitudini degli utenti cambiano, gli algoritmi dei motori di ricerca si fanno sempre più raffinati e le ricerche cominciano a spostarsi sui social e sui modelli di linguaggio che sfruttano l’AI. In tutto questo, affidare il sito web di un’impresa o di un professionista è il modo migliore per mantenerlo competitivo.Cosa fa unaSEO?L’acronimo SEO (Search Engine Optimization) viene utilizzato ormai da un paio di decenni, ma ha cambiato significato più volte. Lungi dalla semplice individuazione di paroleper posizionarsi sui motori di ricerca, una consulenza SEO è una vera e propria attività strategica che può affiancarsi ad altri elementi del digital marketing.