Il ritardo del Pnrr sui posti letto degli universitari | Solo il 19% in cantiere molte sedi universitarie escluse

Come stanno procedendo gli investimenti delper risolvere il problema della scarsità diper gli studenti? La risposta è male, anzi, “È tutto sbagliato”. Così si intitola il report presentato oggi dall’Unione(Udu), che mette in evidenza l’emergenza nell’edilizia abitativa per gli studenti. Secondo il documento, le politiche attuate finora «nonnon rispondono alle reali necessitàstudenti, ma hanno privilegiato in modo eccessivo gli interessi privati» commenta Damiano di Giovanni dell’esecutivo nazionale di Udu. Per dare un’idea della portata del problema, a fronte di 900mila studenti in tutta Italia attualmente, attualmente sono disponibili soltanto 46.193pubblici, che coprono appena il 5% della domanda. E gli obiettivi fissati dalsono ancora lontanissimi dall’essere raggiunti.