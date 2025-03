Secoloditalia.it - Il re di Giordania, Abdullah II, incontra Meloni e Mattarella: “Grazie per gli aiuti dati dall’Italia a Gaza”

Il re diII, ha espresso oggi al capo dello Stato, Sergio, e alla presidente del Consiglio, Giorgia, il suo apprezzamento per il ruolo umanitario dell’Italia a favore della popolazione palestinese nella Striscia di. Il sovrano giordano, in visita istituzionale oggi a Roma, hato nel corso della mattinata prima il presidente della Repubblica al Quirinale e poi la premier a Palazzo Chigi.ha sottolineato che per l’Italia “è molto importante poter mantenere uno stretto coordinamento con la, che sta svolgendo un’opera esemplare di raccordo, di mediazione e di collegamento nella regione (del Medio Oriente)”. Il capo dello Stato ha quindi affermato che l’Italia continuerà a sostenere “l’azione che lasta svolgendo con tanta importanza”.