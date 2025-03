Lanazione.it - Il primo giorno senza allerta. Ancora 63 sfollati e 139 isolati: "Importante lavoro di squadra"

finita, il ’cielo’ è verde sopra la Toscana. Firenze tira un gran sospiro di sollievo e sa di averla scampata. Persino Giani, ieri poco prima dell’incontro con il capo della Protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, ha ammesso di aver vissuto attimi di paura: "Ho temuto per l’Arno al secondo livello di guardia - ha detto con uno scambio di sguardi con la sindaca Funaro - ma alla fine l’opera dell’uomo ha vinto sulla forza bruta della natura". Ovviamente il riferimento è alla casse di espansione e allo scolmatore (quest’ultimo per quanto riguarda Pisa). "Abbiamo affrontato giornate complesse e delicate. – ha detto Sara Funaro - In quasi tutte le zone della nostra città è stata ripristinata la normalità. Ricordo che rimangono chiusi parchi, giardini, aree verdi e cimiteri fino a lunedì notte.