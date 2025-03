Il Pride vietato per legge la proposta del partito di Viktor Orban in Ungheria | che cosa prevede la legge per tutelare i bambini

Leggi su Open.online

«Ilè dannoso per i». Con questa motivazione, un gruppo di deputati di Fidesz,del primo ministro unghereseOrbán, ha presentato oggi – lunedì 17 marzo – unadiall’Assemblea nazionale per vietare la marcia dell’orgoglio Lgbtqai+ a Budapest. Il testo, precisa Reuters, afferma che la limitazione è necessaria «per assicurare che insi svolgano solamente le assemblee che tengano conto del diritto deia uno sviluppo fisico, psichico e morale adeguato». Nella, portava avanti anche delpopolare cristiano democratico (Kndp), formazione satellite di Fidesz, sono inoltre previste multe agli organizzatori e alle persone che partecipano all’evento che Budapest organizza lungo Andrassy Avenueda da tre decenni; e la possibilità per la polizia ungherese di utilizzare telecamere per identificare i partecipanti.