Il pressing della Lega per Giorgia, i riformisti per Elly. Tutte le contraddizioni lette da Panarari

Una prova di resistenza e di unità. Domani la premierMeloni terrà le comunicazione al Senato in vista del Consiglio Ue in programma per giovedì e venerdì. I temi sul piatto sono dirimenti: dalla guerra in Ucraina, le spese per la Difesa e il ruolo del nostro Paese nel rapporto con gli Usa. Non sono mancate, negli ultimi giorni, prese di posizione contrastanti nella maggioranza. Non ultime, le dichiarazioni del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che si è allineato alla posizione ufficialeguidata da Matteo Salvini. Dall’altra partebarricata, i dem stanno ancora facendo i conti con la spaccatura che si è registrata durante il voto al Parlamento europeo sulla risoluzioneta al ReArm Europe. Proprio domattina si riuniranno i gruppi parlamentari per presentare una risoluzione da proporre in occasione delle comunicazioni di Meloni.