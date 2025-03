Thesocialpost.it - Il piano Ue per i risparmi degli italiani. Ecco cosa vogliono farne

Stanno facendo molto discutere le parole della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in merito alla “caccia” alo privato. Affermazioni che hanno subito messo in guardia gli, da sempre tra i più bravi aare. Una tradizione che si porta avanti da generazioni e che ha come principio proprio quello di lasciare quala chi viene dopo, magari ai propri figli. “L’Europa ha tutto ciò che le serve per prendere il comando nella corsa alla competitività. Questo mese, la Commissione presenterà l’Unione delo einvestimenti”, ha annunciato von der Leyen su X, scrivendo poi le parole che hanno fatto scattare l’allarme totale: “Trasformeremo iprivati in investimenti necessari“. Tradotto: faremo in modo che quello che tu hai messo da parte, lo tiri fuori.