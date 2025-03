Sport.quotidiano.net - Il Perugia di Cangelosi viaggia spedito. Dieci punti in cinque gare, come le big

partite sono già un numero sufficiente per tirare le prime conclusioni. Un pokerissimo per Vincenzoche nella sua gestione ha conquistato tre vittorie, un pareggio ed è incappato in una sconfitta. Un trend da primi posti. L’allenatore ha rafforzato quella che era una mezza certezza: al Curi ilha costruito la sua salvezza e adesso sogna qualcosa di più. In casa i biancorossi andavano già benino, adessono a mille all’ora. Per poter chiudere il cerchio, in questo finale, servirebbe cambiare qualcosa lontano dal Curi. Ma restiamo sullo stato di forma, sulleche collocano i biancorossi al quinto posto, con un punto di svantaggio rispetto alle seconde, Pineto, Entella (capolista) e Pescara, due sotto la Ternana. Meriti e fortuna per l’allenatore subentrato a Zauli a ridosso della trasferta sul campo della capolista Virtus Entella.