Il Pd resta bambino e continua a giocare sulla pelle dell' Italia

Chiunque non sia dotato di una visionea politica casuale, non adulta, e in ultima analisi irresponsabile, vede bene la dimensione e il livello di rischioe sfide a cui l'è oggettivamente chiamata. Sul piano interno, in primo luogo, evitare una prospettiva di rattrappimentoa crescita economica; fare argine all'ondata di immigrazione irregolare; garantire una maggiore sicurezza dei cittadini. Sul piano internazionale, porsi in modo intelligente rispetto alla nuova stagione trumpiana; dissuadere l'Ue da colpi di testa e fughe in avanti dettate più che altro da ostilità pregiudiziale verso la Casa Bianca; accompagnare il negoziato Washington -Kiev -Mosca puntando a un risultato equo (senza velleitari e rischiosissimi invii di truppe, con i nostri uomini messi nella spiacevolissima posizione di bersagli fissi).