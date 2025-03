Amica.it - Il Parisian Copper è il colore di capelli (ramato) della primavera

Leggi su Amica.it

Siamo abituati ad accostarlo ai colori dell’autunno, ma mai come nel 2025 il rosso è il. Attenzione però, rigorosamente nella sfumatura più coolstagione: il.Questa tonalità si piazza a metà strada tra il castano e il rosso, con una sfumatura ramata, appunto, che illumina ogni carnagione. Alla Paris Fashion Week, uno degli appuntamenti più attesi per scoprire le tendenze beautystagione, ha dominato insieme con le onde extra lunghe d’ispirazione bohémienne (Katie Holmes le ha sfoggiate alla perfezione)., la tonalità ramata perfetta per laQuesta particolare tonalità di rame è più delicata rispetto alla versione classica, meno “artificiale” e più naturale, una nuance calda e raffinata che si mescola abilmente al castano e al biondo.