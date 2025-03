Iodonna.it - Il nuovo paradigma di bellezza firmato Estée Lauder

Il tempo cambia la pelle, ma soprattutto cambia noi. Ce lo insegnanocon unefficace protocollo e Paulina Porizkova, icona di stile e oggi simbolo di una nuova idea di: non più legata all’ossessione per la giovinezza, ma alla consapevolezza di sé. Dopo essere stata il volto del brand negli anni ’80 e ’90, oggi torna come Global Brand Ambassador con una missione ben precisa: dimostrare che lanon è qualcosa da trattenere, ma qualcosa da vivere.La nuova campagna diè una dichiarazione di intenti. Il tempo non si combatte, si abbraccia. #BecauseOfMyAge è sì un hashtag ma soprattutto un manifesto che ribalta la narrazione sulla: con l’età non si perde nulla bensì si guadagna in sicurezza, esperienza, autenticità.“Negli ultimi 30 anni, sono diventata una donna con una voce, opinioni forti e un senso di sé ancora più determinato.