Il Napoli dovrebbe provare ad avere una manovra più veloce e meno prevedibile

IladunapiùDelusione cocente per l’occasione persa a Venezia e per un gioco che appare spesso stucchevole perché impostato prevalentemente in versione orizzontale. Prescindendo da altri aspetti positivi che ci vedono, dopo i risultati di ieri con poche speranze in competizione per lo scudetto, occorre qualcosa in più per affrontare al meglio l’epilogo di un campionato molto combattuto.Sarebbe necessario migliorare velocità e variabilità. Con un gioco che parte sempre da lontano con una sere di passaggetti senza verticalizzazione e con giocatori che arrivano poi nell’area di rigore avversaria con difese ben piazzate, si comprendono le ridotte possibilità di effettuare le necessarie finalizzazioni.A questo punto, da tifoso d’età, mi chiedo fra l’altro, perché nelsi riparte sempre da lontano senza quasi mai effettuare i lanci lunghi di una volta (affidati a quelli che allora si chiamavano “terzini” e non centrali o esterni e che oggi sono affidati a portieri che sappiano però giocare anche con i piedi (vedi i portieri di Milan, Torino e Fiorentina? Meret, che è un ottimo portiere, potrebbe allenarsi e impegnarsi di più?)Inoltre, la variazione degli schemi consentirebbe di offrireprevedibilità agli avversari e di trarre soprattutto maggiore vantaggio da giocatori abili a tirare in porta (McTominay, Raspadori, Lukaku).