Ilnapolista.it - Il Napoli con il 4-3-3 ha il doppio di gol, una media vittoria più alta e gli xGoal più alti (SkySport)

A Sky fanno il punto della situazione con l’inviato a Castel Volturno Massimo Ugolini dopo il pareggio dela Venezia e ladell’Inter sull’Atalanta che ha aumentato il divario in classifica. Adesso la squadra di Conte è a -3 punti dalla vetta. Il tecnico deve risolvere il problema in attacco.Leggi anche: Ilha cercato troppo tardi di cambiare copione. La pausa arriva nel momento giustoConte sa benissimo che il problema in attacco delè concretoLe parole di Ugolini:«Meno 18 rispetto l’Atalanta, meno 20 ripesto all’Inter. Stiamo parlando dei gol perché i punti sono +3 dall’Atalanta e -3 dall’Inter. Da questo punto di vista una distanza colmabile considerando i 27 punti disponibili fino alla fine del campionato. Il calendario dovrebbe essere più morbido sulla carta, anche se poi è un discorso relativo.