Lanazione.it - Il Mugello resta ferito. Volontari, fango e isolati: "La situazione è grave. Servono risorse subito"

Ieri è tornato il sole, ed è apparsa, in modo ancor più chiaro, la gravità dellacausata dall’alluvione in. Tanto, tanti danni, ed anche tantial lavoro. "Il punto più critico – dice il sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti – è nell’abitato di Campomigliaio, dove ci sono 70-80 appartamenti completamente allagati, con danni ingentissimi: alcune famiglie hanno dovuto buttar via tutto ciò che avevano in casa. Ho visitato alcune abitazioni, è davvero un disastro. E ho trovato disperazione, in persone che in un attimo si son viste portar via i risparmi di una vita. Altrettantoladelle aziende: ne contiamo numerose allagate, a Campomigliaio, a Casenuove Taiuti, e nella zona produttiva di San Piero a Sieve". A Barberino di30 persone isolate, di cui 3 presso il Monastero del silenzio e 27 a Bovecchio, comunque assistite con la fornitura di generi di prima necessità.