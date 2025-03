Sport.quotidiano.net - Il Modena resta nel limbo. È un copione già visto

di Alessandro Troncone Sgombriamo subito il campo da equivoci e da voci fatte circolare senza alcun motivo solo perché un allenatore, Vicenzo Vivarini, è stato avvistato al ’Menti’ di Castellammare. Ilnon ha in testa l’ipotesi di un cambio allenatore, non è certo questo il problema seppur anche Mandelli abbia una fetta di responsabilità come ogni tecnico di una qualsiasi formazione che non ottiene i risultati sperati. In questo specifico caso, ilaveva già dovuto rimediare ad una scelta rischiosa (Bisoli), raccogliendo i frutti progressivamente. La situazione è molto simile a quella vissuta un anno fa esatto, cambiare per lo spavento di soccombere non fa mai bene perché a così poche giornate dal termine del campionato dovresti scegliere un allenatore capace di guidare il progetto futuro, ma la classifica non te lo consente.