Sport.quotidiano.net - Il Mantova dura un tempo. Tramoni fa felice il Pisa

di Luca MarinoniIlsi arrende alla voglia di vincere dele scivola in zona retrocessione diretta. La squadra di Possanzini all’Arena Garibaldi tiene testa alle folate offensive dei nerazzurri per un, ma nella ripresa alza bandiera bianca e rimane a mani vuote in casa di un avversario che, grazie ai tre punti conquistati, consolida la seconda posizione che vale la promozione diretta in Serie A. Pensieri ben diversi in casa virgiliana, con la formazione biancorossa che, pur giocando con volontà e impegno, non riesce a dare concretezza alla manovra e finisce sempre per incappare nell’errore che spiana la strada all’avversario di turno. A questo punto la sosta del campionato offre l’occasione per un’importante riflessione ai virgiliani, che ripartiranno sabato 29 dal match casalingo con il Sudtirol.