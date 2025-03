Iodonna.it - Il locale stava ospitando un concerto. I parenti delle vittime della strage in Macedonia cercano spiegazioni, aperta un'indagine.

Kocani, 17 mar. (askanews) – Ie dei feriti nell’incendio di un night club a Kocani indel Nord aspettano notizie fuori dall’ospedalecittadina nella parte orientale del paese balcanico.Almeno 59 persone sono morte nella tragedia e più di 150 sono rimaste ferite, di cui più di venti sono minorenni e ventidue sono in gravi condizioni. Molti feriti sono però stati trasportati in un ospedale di Istanbul in Turchia, ma anche in Serbia, Grecia e Croazia per ricevere cure adeguate. Leggi anche › Il coraggio di chiedere giustizia per ledi incidenti stradali Le fiamme sono divampate alle 2.30notte tra sabato e domenica, mentre nella discoteca era in corso unhip-hop; stando alle prime ricostruzioni a causare l’incendio potrebbe essere stato l’uso di ordigni pirotecnici utilizzati per gli effetti di luce: le scintille avrebbero raggiunto il tetto del, ricoperto di materiale infiammabile.