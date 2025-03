Ilfattoquotidiano.it - “Il liquido è esplodo e l’ho sentita urlare, è stato agghiacciante”. Bimba di 7 anni finisce in coma dopo una challenge vista su TikTok, l’appello del papà a tutti i genitori

Una sfida virale suha mandato inuna bambina di sette. Scarlett Selby, del Missouri, stava cercando di riprodurre un esperimento visto online: congelare un cubo NeeDoh, un giocattolo antistress, per poi scaldarlo nel microonde. Ma l’esperimento è finito in tragedia. Il materiale gelatinoso all’interno è esploso, ustionando il viso e il petto della piccola con una sostanza incandescente e appiccicosa.“È successo tutto così in fretta”, ha raccontato il padre, Josh Selby. “, ed ècome un urlo”. Scarlett è stata trasportata d’urgenza al St. Louis Children’s Hospital, dove i medici l’hanno indotta infarmacologico per evitare complicazioni respiratorie. Le ustioni sul viso e sul petto hanno lasciato cicatrici profonde: “aver consultato i dottori, le daremo un paio d’per vedere come il suo corpo crescerà con le cicatrici”, ha spiegato la madre Amanda Blankenship.