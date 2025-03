Temporeale.info - Il Governo Meloni ha deciso, si torna al voto: ecco le date

Leggi su Temporeale.info

L’Italiaalcon un altro election day. Lesono state già decise. C’è il via libera del consiglio dei ministri La decisione era nell’aria e ora è arrivata. Anche per il 2025 è previsto un election day in Italia. Lesono state decise con il via libero definitivo arrivato dal Consiglio . L'articolo Ilha, sialleTemporeale Quotidiano.